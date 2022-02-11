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Rusya'da bir sürücü fark etmediği yaşlı kadının üzerinden defalarca geçti!

Rusya'da aracının arkasındaki yaşlı kadını fark etmeyen bir sürücü, kadının üzerinden defalarca geçti. Hastaneye kaldırılan kadının hafif yaralandığı ve tedavisinin devam ettiği ifade edildi

11.02.2022 - 14:07 | Güncelleme: ABONE OL
Rusya'da bir sürücü yaşlı kadının üzerinden defalarca geçti!
Rusya'da bir sürücü yaşlı kadının üzerinden defalarca geçti!
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İHA

Rusya'da bir sürücü, aracının arkasındaki yaşlı kadını fark etmeyerek çarpmasının ardından yerde yatan kadının defalarca üzerinden geçti.

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Zelenodolsk kentinde bir sürücü, aracının arkasında bulunan yaşlı kadını fark etmeyerek geri geri gitmeye başladı. Dikkatsiz sürücü, aracının kar birikintilerine saplandığını düşünerek, çarparak yere düşürdüğü kadının üzerinden defalarca geçti.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, yaşlı kadının ayağa kalkmaya çalıştığı görüldü. Dikkatsiz sürücü aracından inmesinin ardından yerde yatan kadını fark etti.

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan kadının hafif yaralandığı ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.
Sürücü, göz altına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği aktarıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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