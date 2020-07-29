Rusya Büyükelçiliği'nden vize açıklaması!

İHA

Rusya Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugünden itibaren Türkiye’de bulunan Rusya diplomatik temsilcilikleri nezdinde T.C. vatandaşlarına ve Türkiye'de oturma izni bulunan yabancılara verilmek üzere tüm kategorilerde vize tanzim ve teslimatına başlanacaktır." denildi.