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        Haberler Dünya Avrupa Rusya: AB ordu kurmadan önce sınırlarını insanca korusun

        Rusya: AB ordu kurmadan önce sınırlarını insanca korusun

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği'nin (AB), uluslararası yükümlülüklere uygun olarak sınırlarını insanca korumayı öğrendikten ve mülteci sorununu çözdükten sonra ordu kurmasını önerdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 19:37 Güncelleme: 07.01.2024 - 19:40
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        Rusya: AB ordu kurmadan önce sınırlarını korusun
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        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, sosyal medya hesabından, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin, "AB'nin, barışı koruma ve çatışmaları önlemede rol alabilecek bir orduya sahip olması gerektiği" yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

        İtalya: Avrupa ordusuna ihtiyacımız var
        İtalya: Avrupa ordusuna ihtiyacımız var

        Tajani'nin açıklamasını alıntılayan Zaharova, "AB ordusu mu? Belki kendi Kovid aşınızı geliştirerek mi başlamalısınız? Ya da uluslararası yükümlülüklerinize uygun olarak AB'nin sınırlarını insanca korumayı mı öğrenmelisiniz? Mülteci ve göçmen sorununu mu çözmelisiniz? İşte ancak ondan sonra bir ordu oluşturun." ifadelerini kullandı.

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        AB'YE ORDU YANITI

        AB'nin ortak ordu kurması halinde askeri araçların ve uçakların hangi yakıtla çalışacağını da iyi anlaması gerektiğini kaydeden Zaharova, "Sonra Amerikan Başkanı Brüksel'e gelecek ve işaret ettiğine saldırmamaları halinde akaryakıt fiyatını artıracağını söyleyecek. Bu arada, o zaman neden her AB üyesi NATO ülkeleri 'ortak kasaya', aslında Washington'a, belirtildiği gibi güvenliklerini sağlamak için devasa meblağlar ödesin ki?" değerlendirmesinde bulundu.

        İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani, Orta Doğu'dan Hint-Pasifik'e kadar krizlerin yaşandığı ve ABD, Çin, Hindistan, Rusya gibi güçlü oyuncuların olduğu bir dünyada, AB'nin çatışmaların önlenmesinde daha etkin rol oynaması için bir ordusunun olması gerektiğini savunmuştu. Tajani, "Eğer dünyada barış gücü olmak istiyorsak, bir Avrupa ordusuna ihtiyacımız var ve bu etkili bir Avrupa dış politikasına sahip olmanın temel bir koşulu." ifadelerini kullanmıştı.

        Bu ordunun, Avrupalıların güvenliği için gerekliliğine işaret eden Bakan Tajani, "AB vatandaşları sadece halihazırda var olan bir şeyle, yani AB ile korunabilir." diye konuşmuştu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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