Gel Hemşerim tanıtımı yayınlandı. Sempatik oyuncu Onur Rüştü Atilla’ya program traşı yarışma çekimlerine ev sahipliği yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin tarafından bizzat yapıldı. Köy meydanına kurulan stüdyonun ortasında ustura ile sakal traşı olan Rüştü Onur Atilla renkli ve kahkaha dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Ustura gerginliği yaşayan Atilla’ya program ekibi yaptıkları esprilerle destek oldu. Traşı yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ünlü sunucuya eski zamanlarda sünneti de berberlerin yaptığını hatırlatınca meydanda kahkahalar koptu.

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Rüştü Onur Atilla’nın sunumuyla “Gel Hemşerim” Cuma akşamı saat 21.00’de Show TV’de!