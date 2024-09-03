Rüştü Onur Atilla'nın oğlu okula başladı

Ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla, 2014'te evlendiği Sinem Ayyıldız ile 10 Haziran'da boşandı. Atilla, yaptığı açıklamada; "2014'te hayatımızı birleştirdiğimiz Sinem Ayyıldız ile evliliğimiz 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma usulüyle sonlanmıştır. Mesleğim sebebiyle kamuoyunu ve basını bilgilendirmem gerektiği için bu paylaşımı yapıyorum. Herkesin mutlu ve sağlıklı olması, çocuklarımızın da bu yeni düzenimizde sevgiyle büyümeleri tek dileğim... Kendim, Sinem ve çocuklarımızın bundan sonraki yaşamlarımızı huzurla, keyifle yaşayabilmemiz adına göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.