Rus turist, 39 gün sonra uçurumda ölü bulundu

DHA

Antalya'da, 39 gün önce kaybolan Rus turist Vladislav Sengovic (47), uçurumda ölü bulundu.

Kemer ilçesine bağlı Çalıştepe mevkisinde dün geziye çıkan bir turist, kayalıkta gördüğü cansız bedeni konakladığı otelin yönetimine bildirdi. İhbar üzerine Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri bölgede inceleme yaptı.

EKİPLER 5 KİLOMETRE YÜRÜYEREK ULAŞTI

70 metrelik uçurumdaki cansız bedeni çıkarmak için Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi olay yerine geldi. Yaklaşık 5 kilometre yürüyüşün ardından uçurumdan inen ekipler, cansız bedeni deniz kıyısındaki kayalıklara taşıdı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de tekneyle cansız bedeni, ilçedeki marinaya getirdi.

KAYIP RUS TURİSTE AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Kemer Devlet Hastanesi morgundaki incelemede ölenin üzerindeki ayakkabı, şort ve tişörtün, 8 Eylül'den beri kayıp olan Rus turist Vladislav Sengovic'a ait olduğu belirlendi. Kemer Cumhuriyet Savcılığı'nın incelemesinin ardından cansız beden, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.