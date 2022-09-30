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Haberler İş-Yaşam Rus Rublesi ile ithalat 8 ayda yüzde 150 yükseldi

Rus Rublesi ile ithalat ilk 8 ayda yüzde 150 yükseldi

TÜİK'in son yayımladığı verilere göre Rus Rublesi ile yapılan ithalat yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 150.1 artarak 69 milyon 771 bin dolara çıktı. Bu para birimiyle yapılan ihracat ise aynı dönemde yüzde 30.2 artarak 143 milyon 542 bin dolara çıktı

30.09.2022 - 11:55 | Güncelleme: ABONE OL
Rus Rublesi ile ithalat 8 ayda yüzde 150 yükseldi
Ruble ile ithalat katlandı
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin ardından Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlar her geçen gün şiddetlenirken Türkiye'nin dış ticaretinde ruble ile yapılan işlemlerde önemli bir artış yaşandı.

TÜİK'in bugün açıkladığı verilere göre Türkiye'nin ithalatı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40.4 artışla 32 milyar 531 milyon dolara çıktı. Ocak-Ağustos döneminde ise ithalat yüzde 40.7'lik yükselişle 239 milyar 43 milyon dolara ulaştı.

İTHALATTA İLK SIRADA

Ağustos ayında Türkiye'nin ithalatında Rusya ilk sırayı aldı. Rusya'dan yapılan ithalat 6 milyar 297 milyon doları buldu. Benzer şekilde Ocak-Ağustos döneminde de ithalatta ilk sırayı 38 milyar 413 milyon dolarla Rusya aldı.

İlk 8 ayda para birimlerine göre ithalat verilerine bakıldığında önceki yıllarda olduğu gibi ilk sırayı 170 milyar 773 milyon dolarla ABD doları aldı. Bu para birimini 56 milyar 635 milyon dolarla Euro ve 9 milyar 200 milyon dolarla Türk Lirası takip etti.

Para birimi İthalat (bin $)
ABD Doları 170 773 696
Euro 56 635 488
Türk Lirası 9 200 565
İngiliz Sterlini 617 878
Japon Yeni 501 821
Çin Yuanı 492 804
İsviçre Frankı 469 219
Norveç Kronu 111 440
BAE Dirhemi 104 441
Rus Rublesi 69 771

10. SIRADA YER ALDI

Rus Rublesi ile ithalat ise yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi 69 milyon 771 bin dolarla 10. sırada yer aldı. Rus Rublesi'nin ithalattaki payı küçük kalsa da geçen yıllara oranla önemli bir artış gözlemlendi.

2021 Ruble ile ithalat (bin $)
Ocak 1 863
Şubat 4 651
Mart 5 604
Nisan 5 299
Mayıs 1 769
Haziran 2 322
Temmuz 1 693
Ağustos 4 691
Toplam 27 891

Geçen yıl savaş öncesinde ilk 8 ayda ruble ile toplamda 27 milyon 891 bin dolarlık ithalat ödemesi yapılmıştı. Son verilerle beraber ilk 8 ayda ruble ile ithalat 2022'de 2021'e göre şu ana kadar yüzde 150.1 yükselmiş oldu. Sadece ağustos ayında geçen yıla oranla artış ise yüzde 114.2 oldu. Böylece ruble ile ithalatta rekor kırıldı.

2022 Ruble ile ithalat (bin $)
Ocak 2 638
Şubat 1 198
Mart 1 004
Nisan 9 105
Mayıs 29 585
Haziran 6 688
Temmuz 9 500
Ağustos 10 052
Toplam 69 771

Ağustos ayında Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı ise 949 milyon doları buldu. Böylece ağustosta Rusya Türkiye'nin en büyük 5. ihracat pazarı oldu.

Ağustosta ruble ile ihracat aylık bazda 34 milyon 733 bin dolarla rekor kırdı. Ruble ile ihracat yılın ilk 8 ayında 186 milyon 988 bin dolarla yine rekor düzeye ulaştı.

2022 ruble ile ihracat (bin $)
Ocak 17 245
Şubat 21 003
Mart 11 128
Nisan 21 470
Mayıs 25 168
Haziran 27 632
Temmuz 28 610
Ağustos 34 733
Toplam 186 988

Rus Rublesi ile yapılan ihracat yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30.2 yükseldi.

2021 ruble ile ihracat (bin $)
Ocak 15 091
Şubat 19 694
Mart 25 141
Nisan 20 508
Mayıs 15 923
Haziran 15 455
Temmuz 15 422
Ağustos 16 309
Toplam 143 542

Rusya'ya yılın ilk 8 ayında toplamda 4 milyar 588 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Ruble ile ihracat bu rakamın yüzde 4'üne denk geldi.

2022 yılında Ocak-Ağustos döneminde Rus Rublesi cinsi ödemelerle gerçekleşen dış ticaret geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49.7 artarak 256 milyon 759 bin dolara çıktı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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