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        Haberler Dünya Rus lider Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü | Dış Haberler

        Rus lider Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

        Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığı bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 17:20 Güncelleme: 12.02.2025 - 17:21
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        Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin geçiş dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed El Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Putin'in Şara’yla görüşmede, Suriye'deki sosyo-ekonomik durumu iyileştirmeye yardımcı olma konusundaki kararlılığını bildirdiği ifade edildi.

        Aralık ayında Şara tarafından devrilen eski devlet başkanı Beşar Esad'ın başlıca destekçilerinden olan ve Esad'a sığınma hakkı tanıyan Rusya, Suriye'deki deniz ve hava üslerini kullanmayı sürdürmeyi umuyor.

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