Rus kozmonot Oleg Artemyev: Bu güzelliği gördüğüm zaman elim makineye gidiyor

UZAYA GÖTÜRDÜĞÜ TÜRK BAYRAĞINI BAKAN KACIR'A HEDİYE ETTİ

Türk bayrağını uzaya götüren ilk isim olan ve bu bayrağı da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a hediye eden Rus kozmonot, şunları söyledi:

"3 kez uzaya çıktım ve 3 seferde de farklı ülkelerin bayraklarını götürdüm. Türkiye o ülkelerden bir tanesi. 6 tane Türkiye bayrağım vardı ve üzerine özel bir damga vuruluyor, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ne zaman gittiğinize, ne zaman geldiğinize dair. Bu damgaları Türk bayrağına bastırdım. Daha sonra, Türkiye'ye geleceğim zaman onları hediye etmek istiyordum. Bir an önce Türk astronot olsun da ona hediye edeyim istiyordum. O da bugüne denk geldi."