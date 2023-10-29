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        Haberler Dünya Rus kozmonot Cumhuriyet’in 100. yılını uzaydan kutladı

        Rus kozmonot Cumhuriyet’in 100. yılını uzaydan kutladı

        Rus kozmonot Oleg Artemyev, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bayrağı açarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 19:06 Güncelleme: 29.10.2023 - 19:10
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        Uzaydan Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı
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        Daha önce uzaydan Türkiye’nin fotoğrafları çekerek Türkiye'ye olan hayranlığını dile getiren Rus kozmonot Oleg Artemyev, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Türk bayrağı açarak kutladı. Hem Rusça hem de İngilizce mesaj yayınlayan Artemyev, “29 Ekim’de Türkiye’nin ulusal bayramı olan Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarım” dedi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Sosyal medyada 1 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Artemyev’in bu hareketi takipçilerinin büyük beğenisi topladı.

        Rusya'nın 118'inci kozmonotu, dünyada ise uzaya çıkan 537'nci kişi olan Artemyev, bugüne kadar toplamda 955 gün uzayda kaldı. Rusya’nın en deneyimli kozmonotlarından biri olan Artemyev, bugüne kadar 53 saatlik uzay yürüyüşü görevi gerçekleştirdi.

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