Rus güçlerinin çekildiği İrpin'de son durum

Habertürk Güvenlik ve Dış Politika Koordinatörü Çetiner Çetin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinin 40. gününde İrpin kentindeki son durumu aktardı.

Rus güçlerinin 28 Mart'ta çekildiği kentin sokaklarında, harabeye dönmüş evler, yanan araçlar görüldü.

Ukrayna, 28 Mart'ta başkent Kiev yakınında yer alan İrpin kentinin kontrolünü geri aldığını açıklamıştı.

Diğer yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birliklerinin çekildiği Kiev bölgesindeki Buça ve Irpin kentlerini ziyaret etti.

Buça'da Rus konvoyunun imha edildiği noktayı ziyaret eden Zelenskiy, beraberindeki askeri konvoyla birlikte vurulan sivil yerleşim bölgelerinden geçerek bölgeden ayrıldı.

Zelenskiy, daha sonra beraberindeki askeri konvoyla birlikte Irpin’e geçerek incelemelerde bulundu.