Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'li mevkidaşını aradı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerin yeniden başlamasını sağlamada ABD'nin oynadığı "olumlu rolü" memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Lavrov'un Rubio ile Rusya ve ABD arasında temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığını belirtti.

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