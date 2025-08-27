Rui Vitoria: Zorlu maçları oynamaya alışkınız

Atina’da oynanan UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçını 2-1 kazanan Panathinaikos’ta Teknik Direktör Rui Vitoria, 19 Mayıs Stadyumu’nda yapılacak son taktik antrenman öncesi düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Zor bir karşılaşma oynayacaklarını ifade eden Vitoria, "Zorlu maçları oynamaya alışkınız. Turlar geçtikçe takımlar daha da zorlaşıyor. Avrupa Ligi’ne gitmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Samsunspor zor bir rakip ve deplasmanda oynayacağız. Lig aşamasına kalmak istiyoruz. İlk maçta iyi bir skor aldık. Her zaman oyunu kontrol etmek isteriz ama bu her zaman mümkün olmuyor. Karşıda silahları olan ve turu geçmek isteyen bir takım var. Topun bizde olmadığı anlarda oyunu ele geçirmeye çalışacağız. İlk karşılaşmada turu ne kadar istediğimizi gösterdik. Oyuncular ne yapması gerektiğini biliyor. Oyuna göre zaman zaman kontrollü bazen de topu kazanmaya çalışacağız. Takımımda tecrübeli oyuncularım var. Atmosferi sürekli yaşıyorlar. Bu atmosferden çok etkilenmeyeceklerdir. Futbol 2 takımın kazanmaya çalıştığı oyun olmasının yanı sıra taraftarların katıldığı bir gösteridir. İlk maçta bizim taraftarların oluşturduğu gibi rakip de aynısı oluşturacaktır. Samsunspor iyi bir takım olduğunu gösterdi. İlk düdükle birlikte üstümüze gelmeye çalışacaklar. Turu geçmeye çalışacağız" diye konuştu.

BAKASETAS: "KÜÇÜK DE OLSA BİR AVANTAJIMIZ VAR"

İlk maçta bitiricilik anlamında iyi olmadıklarını ifade eden Bakasetas, "Taktikleri teknik direktör belirler. Hocamız hafta içerisinde nasıl oynamamız gerektiğini ve rakibi anlattı. Küçük de olsa bir avantajımız var. Bu tür maçlarda ilk andan beri konsantre olmazsanız her şey bir anda tersine dönebilir. Gerekli özveriyi gösterip, iyi mücadele ederek gruplara kalacağımızı düşünüyorum. Bana göre ilk maçta iyi fırsatlar ürettik. Kapalı bir oyun oldu. Eksik olan bitiriciliğimizdi. Shakhtar Donetsk maçında da aynı şekilde oldu. Genel olarak oyunu kontrol ediyoruz. 90 dakika tüm oyunu kontrol edemeyiz. Bitiricilik noktasında daha iyi olmaya çalışacağız. Bu ortamda gol atabilirim. Burada güzel goller atım. Türkiye’de takımlar sahasında iyi oynamak istiyor. Samsunspor skor almak isteyecek. Biz akıllı olup, ona göre oynamak istiyor. Burada bir çok tecrübem var. Gol kaydedip, takımıma katkı sağlamak istiyorum" diye konuştu.

"FUTBOLDA SİYASETİN YERİ YOK, TÜRK HALKINI SEVİYORUM"

Samsunspor taraftarlarının bazı siyasi pankartlar hazırladığı ve bunun kendilerini nasıl etkilediği sorusuna da cevap veren Bakasetas, "Politik mesajların sporda yeri yok. Burada halk beni sevdi ve kucakladı. Ben de onların her kültürüne her şeyine saygı duydum ve sevdim. Politikanın bence yeşil sahada işi yok. 2 ülke benzer kültüre sahip. Yunanistan’da oynayacak bir Türk’e da kötü davranılmayacağını düşünüyorum. Aynı şekilde de burada oynayacak Yunan futbolculara da kötü davranılmayacaktır. Aksi takdirde bu cezalandırılır. Futbolda siyasete yer yok" şeklinde konuştu.