Ruhsatı iptal edilen hastaneler listesi: "Yenidoğan çetesi" soruşturmasında 10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
Yenidoğan çetesi son dakika haberleri yakından takip ediliyor. 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden çete, Türkiye'nin gündemine oturdu. Yürütülen soruşturma kapsamında 9'u İstanbul ve 1'i Tekirdağ Çorlu'da olmak üzere 10 özel hastanenin ruhsatı iptal edildi. Peki ruhsatı iptal edilen hastaneler hangileri? İşte, ruhsatı iptal edilen hastaneler listesi…
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Türkiye günlerdir 'Yenidoğan Çetesi' skandalını konuşuyor. İstanbul'da, yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ölmelerine neden olan çeteyle ilgili iddianame hazırlanmıştı. 47 şüphelinin yer aldığı iddianamede, 19 hastane ve sağlık şirketi malen sorumlu gösterilmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında 9'u İstanbul ve 1'i Tekirdağ Çorlu'da olmak üzere 10 özel hastanenin ruhsatı iptal edildi. Peki, ruhsatı iptal edilen hastaneler hangileri? İşte Yenidoğan çetesi soruşturmasında ruhsatı iptal edilen hastaneler listesi…
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10 HASTANENİN RUHSATI İPTAL EDİLDİ!
İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 22'si tutuklu 47 şüpheliye ilişkin soruşturmada iddianame hazırlandı.
İddianamede, ölen 10 bebek "maktul", 5 kişi "müşteki", Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 hastane ve sağlık şirketi "malen sorumlu", 47 kişi de "şüpheli" olarak yer aldı.
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında İstanbul'daki 9 özel hastanenin ruhsatı iptal edildi. Tekirdağ’da ise 1 özel hastanenin ruhsatı iptal edildi.
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Sağlık Bakanlığı tarafından İstanbul Valiliği'ne gönderilen, "Özel Hastane Açılış Ruhsat İptalleri" konulu yazıda, bebeklerin bilinçli ihmal ile ölümüne neden olan "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasında adı geçen özel hastanelerin ruhsatlarının iptal edildiği bildirildi.
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilen yazıda, şunlar kaydedildi:
"Teftiş Kurulu Başkanlığının 28 Eylül 2024 tarihindeki sayılı inceleme raporu ve ekleri ile mezkur rapora istinaden Bakanlık makamından alınan 18 Eylül 2024 tarihli onay gereği alınmış olunan ve yazı ekinde yer alan makam onayları doğrultusunda işlem uygulanması, uygulanan bu işlemlerin, Özel Hastaneler Yönetmeliği'nin 'Faaliyetin durdurulması durumunda hastalara ilişkin işlemler' başlıklı 65/A maddesinde yer alan 'Özel hastanenin tamamında veya bir kısmında faaliyetin geçici olarak durdurulması veya ruhsatın iptal edilmesi söz konusu olduğunda müdürlük tarafından öncelikle mevcut yatan hastalarla ilgili tespit yapılır. Nakli mümkün olmayan hastaların tedavilerinin tamamlanmasından ve nakli mümkün olanların da diğer hastanelere nakillerinden sonra özel hastanenin faaliyeti durdurulur. Bu durumdaki hastanelere yeni hasta kabulü yapılamaz.' hükmü doğrultusunda yürütülmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim."
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RUHSATI İPTAL EDİLEN HASTANELER LİSTESİ
Bakanlığın bilgilendirme yazısında İstanbul'da ruhsatı iptal edilen 9 özel hastane şöyle sıralandı:
Özel Avcılar Hospital Hastanesi,
Özel TRG Hospitalist Hastanesi,
Özel Birinci Hastanesi,
Özel Güney Hastanesi,
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Özel Bağcılar Medilife Hastanesi,
Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi,
Özel Reyap İstanbul Hastanesi,
Bağcılar Özel Şafak Hastanesi,
Özel Silivri Kolan Hastanesi.
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TOPLAM SAYI 10'A ULAŞTI
Tekirdağ Çorlu'daki Özel Reyap Hastanesi'nin bu sabah ruhsatının iptal edilmesi ve içindeki hastaların taburcu edilmesiyle birlikte; ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 10'a ulaştı.
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