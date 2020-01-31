Ruhi Çenet kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. YouTube'da 4 milyonu aşkın abonesi olan fenomen Ruhi Çenet, Koronavirüsü'nün merkezine yani Çin'e gitmeye karar verdi. Çenet'in bu kararı sosyal medya kullanıcıları tarafından sert tepkilerle karşılandı.

RUHİ ÇENET KİMDİR?

Ruhi Çenet, 20 Ekim 1990 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Aydınlıdır.

Üniversite eğitimini Hindistan'da tamamladı.

Türkiye'ye döndükten sonra 2011 senesinde Youtube platformu için video üretmeye başladı.

Bilgilendirici videolar üretmeye çalışan Ruhi Çenet'in yaklaşık 4 milyon abonesi bulunuyor.