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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hiçbir kentin karantinaya alınmadığını ve esnafın ticari faaliyetlerine sınırlama getirilmediğini açıkladı.

İran devlet televizyonuna göre, başkent Tahran'da konuşan Ruhani, sağlık çalışanlarının işini kolaylaştırmak için halktan zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını istedi.

Ruhani, "Tahran veya diğer şehirlerde karantina söz konusu değildir. Esnafa faaliyetlerinde sınırlama getirilmedi. Herkes ticaretinde serbest." dedi.

BAZI ŞEHİRLERDE "KARANTİNA" VE "ESNAFA SINIRLAMA" HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Ruhani, alınan tedbirlerle ilgili herhangi bir kısıtlamanın olmadığını söylese de dün bazı şehirlerden "karantina" ve "esnafa sınırlama" haberleri geldi.

İran Genelkurmay Başkanlığı, cuma günü yaptığı açıklamada, virüsle mücadele kapsamında çarşı, pazar, alışveriş merkezleri ile sokak ve caddelerin boşaltılacağını bildirmişti.

Huzistan Eyalet Valisi Gulamrıza Şeriati, dün yaptığı açıklamada, eyaletin virüs nedeniyle karantinaya alındığını belirterek, market, bakkal, fırın, kasap, manav ve eczaneler dışındaki tüm iş yerlerinin faaliyetinin de yasaklandığını kaydetmişti.

İylam Sanayi, Maden ve Ticaret Müdür Yardımcısı Said Şerifi, dün eyalette Kovid-19 salgınının önüne geçmek için pasaj ve iş merkezlerinin kapatıldığını açıklamıştı.

Öte yandan, İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur tarafından yapılan son açıklamada, koronavirüs nedeniyle 113 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve ölü sayısının 724'e yükseldiğini duyuruldu. Cihanpur, virüsün 1209 kişide daha tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 13 bin 938'e çıktığını bildirdi.