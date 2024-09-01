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        Haberler Gündem Güncel RTÜK'ten Narin uyarısı: En ağır yaptırımlar uygulanacak | Son dakika haberleri

        RTÜK'ten Narin uyarısı: En ağır yaptırımlar uygulanacak

        Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 12'nci güne girerken Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'den yeni bir uyarı geldi. Narin Güran haberleriyle ilgili Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alındığını hatırlatan Şahin, yasağı ihlal eden kuruluşlara en ağır yaptırımların uygulanacağını kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 16:48 Güncelleme: 01.09.2024 - 16:48
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        RTÜK'ten Narin uyarısı
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        Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 12. günde devam ederken Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, medya kuruluşlarını Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin alınan yayın yasağına uygun hareket etmeye çağırdı.

        Şahin, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Narin Güran haberleriyle ilgili Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alındığını hatırlattı.

        Söz konusu olayla ilgili yeni gelişmelerin olduğunu belirten Şahin, "Birçok medya hizmet sağlayıcının bu gelişmelere ilişkin haberler yaparak yayın yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Konunun hassasiyetine binaen bütün medya hizmet sağlayıcıların alınan yayın yasağı kararına uygun hareket etmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

        Şahin, aksi taktirde yayın yasağını ihlal eden kuruluşlara en ağır yaptırımların uygulanacağını kaydetti.

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        #rtük
        #narin güran haberleri
        #Yayın yasağı
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