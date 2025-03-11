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        Haberler Gündem Medya RTÜK Başkanı'ndan Merdan Yanardağ açıklaması

        RTÜK Başkanı'ndan Merdan Yanardağ açıklaması

        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Tele1'de 10 Mart'ta yayınlanan 18 Dakika programında Gazeteci Merdan Yanardağ'ın "kamu vicdanını derinden yaralayan ve toplumsal hassasiyetleri hiçe sayan ifadelerini" gerekçe göstererek yayın kuruluşu hakkında inceleme başlatılacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 19:10 Güncelleme: 11.03.2025 - 19:10
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        RTÜK Başkanı'ndan Merdan Yanardağ açıklaması
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        RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "her fırsatta İslam alemine yönelik zehir kusmayı adet haline getiren şahısların, bu sefer de Suriye'deki gelişmeler üzerine bilinçaltlarındaki habis fikirleri dışa vurduğunu" belirtti.

        "İslam dünyasının Orta Çağ karanlığında olduğunu iddia edenlerin, aslında kendi fikir dünyalarının karanlığından hiçbir zaman çıkamadığı" değerlendirmesinde bulunan Şahin, şunları kaydetti:

        Fotoğraf: İHA

        "Bu şahısların gerçek niyetleri, Suriye'deki gelişmeleri bahane ederek Türkiye'de bir mezhep çatışmasına zemin hazırlamaktır. Unuttukları ise Türkiye artık eski Türkiye değildir ve milletimiz bu şark kurnazlıklarına kanmamaktadır. 6112 sayılı Kanun son derece açık ve nettir; medya hizmet sağlayıcıları, ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez. Hal böyleyken, Tele1 ekranlarında 10 Mart'ta yayınlanan 18 Dakika isimli programda Merdan Yanardağ'ın kamu vicdanını derinden yaralayan ve toplumsal hassasiyetleri hiçe sayan ifadeleri nedeniyle ilgili yayın kuruluşu hakkında gerekli inceleme başlatılacaktır."

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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