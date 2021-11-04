Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu maçında bu akşam Belçika'nın Royal Antwerp takımına konuk olacak. Sarı-lacivertli takımda 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Royal Antwerp maçında forma giyemeyecek. İşte Royal Antwerp maçına dair ayrıntılar...

ROYAL ANTWERP FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Anvers kentindeki Bosuil Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto'nun yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Antwerp: Butez, Bataille, Almeida, Engels, Vines, Verstrate, Yusuf, Benson, Gerkens, Fischer, Frey

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim, Szalai, Samuel, Mert Hakan, Sosa, Ferdi, İrfan, Rossi, Berisha