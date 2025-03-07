Ronaldo'dan Adanalı Ronaldo'ya: Sen bana benzemiyorsun, çirkinsin - Futbol Haberleri

Ronaldo'dan Adanalı Ronaldo'ya: Sen bana benzemiyorsun, çirkinsin - Futbol Haberleri

Suudi Arabistan Pro Lig’inde Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Al Nassr'ın maçına giden ve ‘Adanalı Ronaldo’ lakabıyla tanınan Gökmen Akdoğan ile yıldız futbolcu arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Cristiano Ronaldo'nun Adanalı Ronaldo'ya, "Sen bana benzemiyorsun, çirkinsin." dediği görüldü. Ardından iki isim de gülerek selamlaştı.

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Cristiano Ronaldo'dan Adanalı Ronaldo'ya:



"Kardeşim sen bana benzemiyorsun, çok çirkinsin."pic.twitter.com/ECOg0dtZXx — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) March 7, 2025