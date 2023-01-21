BEŞ KADINDAN YENİ TACİZ SUÇLAMASI
Ünlü komedyen Bill Cosby, 1975 yılında bir Playboy Malikanesi'nde genç bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada altı ay önce jüri tarafından suçlu bulunmuştu.
Oyuncular Lili Bernard, Eden Tirl, Jewel Gittens, Jennifer Thompson ve Cindra Ladd'den Cosby'e yeni suçlamalar geldi. Beş kadın, Bill Cosby'nin kariyerlerinin başlarında kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu ileri sürdü.
Altın Küre ve Emmy ödüllü Cosby'e karşı en son davayı açan kadınlar, bir yapım şirketi olan NBCUniversal'ı da tacizin suç ortağı olarak adlandırdı.
Dava, Cosby'nin 2018 yılında Pennsylvania'daki cinsel saldırı mahkumiyetinin bozulmasının ardından hapishaneden ayrılmasından bir yıldan fazla bir süre sonra geldi.
Beş kadın, 1960'ların sonlarından 1990'lara kadar sette ya da diğer eğlence alanlarında oyuncu tarafından taciz edildiğini veya saldırıya uğradığını öne sürdü.