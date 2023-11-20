Romelu Lukaku'nun rekor gecesi
Euro 2024 finallerine katılmayı garantileyen Belçika, F Grubu'nun son maçında sahasında Azerbaycan'ı 5-0 yendi. Kırmızı Şeytanlar'da Romelu Lukaku 4 gol atarak rekor kırdı.
EURO 2024 Elemeleri'nde F Grubu'nda 8 maçta 20 puan toplayan Belçika, Almanya'da düzenlenecek finallere katılmayı garantiledi.
Kırmızı Şeytanlar son grup maçında Azerbaycan'ı konuk etti. Belçika'nın gollerini 17, 26, 30 ve 37'de Lukaku, 90'da Trossard kaydetti.
Tecrübeli golcü, Euro 2016 Elemeleri'nde 13 gol atan Robert Lewandowski ve Euro 2008 Elemeleri'nde 13 gol atan David Healy'yi geride bıraktı.