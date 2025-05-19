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        Romanya'da cumhurbaşkanı seçimini Nicuşor Dan kazandı

        Romanya'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunu Avrupa yanlısı bağımsız aday ve Bükreş Belediye Başkanı Nicuşor Dan kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 06:28 Güncelleme: 19.05.2025 - 06:31
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        Romanya'da cumhurbaşkanı seçimini Nicuşor Dan kazandı
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        Romanya'da seçimin 4 Mayıs’ta düzenlenen ilk turunda hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle bugün gerçekleştirilen ikinci turda, merkez partilerin desteğine sahip bağımsız aday Dan ile aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) adayı George Simion yarıştı.

        Romanya Merkez Seçim Bürosunca (BEC) açıklanan ve kesin olmayan sonuçlara göre, Dan oyların yüzde 54,3‘ünü alırken rakibi Simion ise yüzde 45,7'de kaldı.

        Yaklaşık 18 milyon seçmenin bulunduğu Romanya'da, 11 milyondan fazla seçmen oy kullandı.

        İlk turda, Simion yüzde 41, Dan ise yüzde 21 oy almıştı.

        ROMANYA'NIN YENİ CUMHURBAŞKANI DAN

        Bükreş Belediye Başkanı olarak 2020'den bu yana görev yapan 55 yaşındaki Dan, cumhurbaşkanı seçimine bağımsız aday olarak katıldı.

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        Yolsuzlukla mücadele ve şeffaflık konularına odaklanan Dan, çevrenin korunması ve kentsel gelişime ilişkin çalışmalara odaklanacağını belirtti.

        Dan, seçim kampanyasını da Avrupa ve NATO yanlısı bir tutumla yürüttü.

        Bu arada, Romanya'da 24 Kasım 2024'te yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu, yapılan itirazlar sonucu iptal edilmiş, Anayasa Mahkemesi seçimlerin yeniden yapılmasına hükmetmişti. İlk tur, 4 Mayıs'ta yinelenmişti.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Romanya
        #haberler
        #Nicuşor Dan
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