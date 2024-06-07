Romanya'da bir mağazada patlama: 12 yaralı
Romanya'nın kuzeydoğusundaki bir mağazada patlama ve daha sonrasında yangın meydana geldi. Yetkililer 12 kişinin yaralandığını bildirdi.
Giriş: 07.06.2024 - 11:46 Güncelleme: 07.06.2024 - 11:46
Romanya'nın kuzeydoğusundaki bir mağazada patlama meydana geldi.
Ev aletleri satan mağazada patlamanın ardından yangın çıkarken, polis 12 kişinin yaralandığını söyledi.
Müdahale birimi, yangının söndürüldüğünü ve arama kurtarma ekiplerinin mağaza içinde daha fazla başka insan olup olmadığını aradığını belirtti.
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