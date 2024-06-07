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        Haberler Dünya Romanya'da bir mağazada patlama: 12 yaralı | Dış Haberler

        Romanya'da bir mağazada patlama: 12 yaralı

        Romanya'nın kuzeydoğusundaki bir mağazada patlama ve daha sonrasında yangın meydana geldi. Yetkililer 12 kişinin yaralandığını bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 11:46 Güncelleme: 07.06.2024 - 11:46
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        Romanya'da bir mağazada patlama
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        Romanya'nın kuzeydoğusundaki bir mağazada patlama meydana geldi.

        Ev aletleri satan mağazada patlamanın ardından yangın çıkarken, polis 12 kişinin yaralandığını söyledi.

        Müdahale birimi, yangının söndürüldüğünü ve arama kurtarma ekiplerinin mağaza içinde daha fazla başka insan olup olmadığını aradığını belirtti.

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