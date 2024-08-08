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        Haberler Bilgi Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda filmi oyuncuları: Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda filmi oyuncuları: Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda filminin konusu nedir?

        2010 yılında gösterime giren Romantik Komedi adlı filmin devamı niteliğinde olan Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda, 8 Ağustos Perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yönetmenliğini Erol Özlevi'nin üstlendiği film, Ceren Aslan , Aslı Zengin tarafından kaleme alınmıştır. Filmi kaçıran, yeniden izlemek isteyenler için, "Bekarlığa Veda filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularını haberimizde derledik. İşte Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 18:38 Güncelleme: 08.08.2024 - 18:38
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        • 1

          Engin Altan Düzyatan, Sinem Kobal, Sedef Avcı ve Burcu Kara'nın başrollerini paylaştığı Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Peki, "Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda filmi hakkında tüm merak edilenler...

        • 2

          ROMANTİK KOMEDİ 2: BEKARLIĞA VEDA KONUSU

          Esra, heyecanla evlilik hazırlıkları yaparken, en yakın arkadaşı Didem de kızlar arasındaki tek bekâr kişi olarak kalmaktan dolayı panikler ve sevgilisi Cem'i evliliğe ikna etmek için çeşitli taktikler uygulamaya başlar. Didem evlenme teklifi beklerken, Cem yeni filminde başrol oynadığı Gözde'yle tanışır ve filmine konsantre olur. Bunun üzerine kıskançlık krizlerine giren Didem, Cem'i yakın takibe alır. Bu takip esnasında erkeklerin Antalya "Adam & Eve Otel"de bekârlığa veda partisinde olduklarını öğrenir. Böylece komik ve romantik bir macera başlar. Kızlar erkeklerin bekarlığa veda partisinde neler yaptıklarını görmek için oryantal kılığında otele sızarlar.

        • 3

          ROMANTİK KOMEDİ 2 OYUNCULARI KİMLER?

          Sinem Kobal Didem

          Sedef Avcı Esra

          Burcu Kara Zeynep

          Engin Altan Düzyatan Cem

          Gürgen Öz Yiğit

          Cemal Hünal Mert

          Öykü Çelik Hande

          Nurseli İdiz

          Ali Ersan Duru

          Gökçe Özyol Ergün

          Özge Ulusoy Gözde

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