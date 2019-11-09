Oscarlı yönetmen Roman Polanski (86) bir kez daha tecavüzle suçlanıyor!

1977'de ABD'de 13 yaşında bir kıza tecavüzden suçlu bulunan ve o günden beri Amerika'ya gidemeyen Polanski hakkındaki yen tecavüz iddiası Fransız oyuncu Valentine Monnier'den geldi.

Valentine Monnier

Bugün 62 yaşında olan Monnier olayı şöyle anlattı: "1975'te Roman Polanski bana tecavüz etti. Onunla hiçbir bağlantım yoktu. Onu doğru dürüst tanımıyordum bile! İsviçre'nin Gstaad kentinde kayaktan dönmüştük. Bir dağ evine geldik. Polanski bana vurdu. Karşı koyamayacak duruma gelene kadar dövdü ve tecavüz etti. 18 yaşına yeni girmiştim. Yaşananları birine anlatırsam beni öldüreceğini söyledi... Öleceğimi düşündüm..."

Roman Polanski, oyuncu Emmanuelle Seigner'la evli.

Roman Polanski'nin bugünlerde yeni filmi "J’accuse" (Suçluyorum) üzerinden kendisinin ABD'deki tecavüz davasını karşılaştırmasının ikiyüzlülük olduğunu bu yüzden konuşmaya karar verdiğini belirten Valentine Monnier, "Bu iğrenç" dedi.

Bu arada Fransız yetkililer Fransa'da zaman aşımı süresinin 20 yıl olduğunu belirtip, 1975'te işlendiği bir suçtan dolayı Polanski hakkında bir soruşturma açılamayacağını açıkladılar. Bu arada Roman Polanski'nin avukatı Herve Tamime, ünlü yönetmenin Monnier'in suçlamalarını kesinlikle reddettiğini söyledi.

Roman Polanski-Sharon Tate

Roman Polanski'nin oyuncu eşi Sharon Tate'in 1969'da Manson Tarikati tarafından öldürülmesi Quentin Tarantino'nun geçtiğimiz aylarda vizyona giren "Bir Zamanlar Hollywood'da" filmine konu olmuştu.

1977'de 13 yaşında bir kıza tecavüz ettiği iddia edilen ve suçlu bulunan Polanski, ABD'yi terk etmişti. O günde beri ABD'de arananlar listesinde bulunan usta yönetmen 2002'de 'Piyanist' filmiyle kazandığı Oscar'ı almaya gidememişti.

Son olarak yeni filmi "J’accuse"'le 'Gümüş Aslan' alan Roman Polanski'yi jüri tebrik etmemiş, yönetmen de tutuklanıp ABD'ye gönderilirim korkusuyla Venedik'e gidememişti.