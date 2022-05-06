Roma finale çıktı, Mourinho tarihe geçti

Roma, UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçında sahasında Leicester City ile karşı karşıya geldi.
İngiltere'de oynanan ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Roma, rövanş maçını Tammy Abraham'ın golüyle 1-0 kazanarak adını finale yazdırdı.
MOURINHO TARİHE GEÇTİ
Sezon başında Chelsea'dan transfer edilen Tammy Abraham, bu sezonki 25. golünü kaydetti. Başkent ekibindeki ilk sezonu geçiren Jose Mourinho ise tarihe geçti.
Roma'nın Avrupa Konferans Ligi'nde finale kalmasının ardından Jose Mourinho, Avrupa kupaları tarihinde dört farklı takımla finale çıkan ilk teknik direktör oldu.
Portekizli antrenör, Porto ile UEFA Kupası ve Şampiyonlar Ligi, Inter'le de yine Şampiyonlar Ligi finaline çıktı. Mourinho, Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi finali oynarken bu 4 kupayı da kazanmayı başardı.
Bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde takımını finale taşıyan Mourinho, finalde Feyenoord'u mağlup etmesi halinde kulüp kariyerinin 5. Avrupa kupasını kazanacak.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!
Jose Mourinho, maçın son anlarında duygusal anlar yaşadı. Tecrübeli çalıştırıcı, son düdüğün ardından gözyaşlarını tutamazken takım ve taraftarların sevincine ortak oldu.
ROMA 91'DEN SONRA İLK KEZ AVRUPA FİNALİNDE
Roma, Leicester galibiyeti ile 1991 yılından sonra ilk kez Avrupa'da finale çıktı. Çizme temsilcisi, UEFA Kupası finalinde yine bir İtalyan takımı Inter'e mağlup olmuştu.
ANCELOTTİ'YE MESAJ!
Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan yakın arkadaşı Carlo Ancelotti'ye de maç sonu mesaj gönderdi. Mou, "İzin verirseniz yakın arkadaşım olan bir teknik direktöre seslenmek istiyorum. Carletto, hadi ikimiz de finalleri kazanalım!" dedi.
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