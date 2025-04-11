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        Haberler Spor Transfer Roma'da yeniden Montella sesleri! - Futbol Haberleri

        Roma'da yeniden Montella sesleri!

        Teknik direktör arayışlarını sürdüren İtalya ekibi Roma'nın A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı gündemine aldığı öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 18:07 Güncelleme: 11.04.2025 - 18:07
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        • 1

          Teknik direktör arayışına bürünen İtalya devlerinden Roma için flaş bir iddia ortaya atıldı.

        • 2

          Calcio Mercato'nun haberine göre; Roma, A Milli Futbol Takımı'nın hocası Vincenzo Montella'yı göreve getirmek istiyor.

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          Haberde, Montella'nın bir numaralı aday olduğu ancak İtalyan devinin alternatif aday belirlediği vurgulandı.

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          MONTELLA 21 MAÇA ÇIKTI

          Türkiye A Milli Takımı ile toplamda 21 maça çıkan Vincenzo Montella, bu müsabakalarda 1.76 puan ortalaması yaklamayı başardı.

        • 5

          2011'DE ROMA'YI ÇALIŞTIRDI

          2011'in Şubat ayında Roma'nın başına geçen Montella, burada 16 maça çıktı ve 1.56 puan ortalaması elde etti. İtalyan teknik direktör, Serie A ekibinde 30 Haziran 2011'de ayrıldı.

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