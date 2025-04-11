Roma'da yeniden Montella sesleri!
Teknik direktör arayışlarını sürdüren İtalya ekibi Roma'nın A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı gündemine aldığı öne sürüldü.
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Teknik direktör arayışına bürünen İtalya devlerinden Roma için flaş bir iddia ortaya atıldı.
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Calcio Mercato'nun haberine göre; Roma, A Milli Futbol Takımı'nın hocası Vincenzo Montella'yı göreve getirmek istiyor.
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Haberde, Montella'nın bir numaralı aday olduğu ancak İtalyan devinin alternatif aday belirlediği vurgulandı.
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MONTELLA 21 MAÇA ÇIKTI
Türkiye A Milli Takımı ile toplamda 21 maça çıkan Vincenzo Montella, bu müsabakalarda 1.76 puan ortalaması yaklamayı başardı.
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2011'DE ROMA'YI ÇALIŞTIRDI
2011'in Şubat ayında Roma'nın başına geçen Montella, burada 16 maça çıktı ve 1.56 puan ortalaması elde etti. İtalyan teknik direktör, Serie A ekibinde 30 Haziran 2011'de ayrıldı.