Roma'da artık İspanyol Merdivenleri'ne oturmak yasak: Cezası 160-400 euro

08 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İtalya'nın başkenti Roma'yı ziyarete gelen turistler için olmazsa olmazlar arasında, biraz da Roma Tatili filmindeki Audrey Hepburn'den esinle, İspanyol Merdivenleri'nde oturup dinlenmek, elinde dondurma ya da bir dilim pizzayla aşağıdaki meydanı, geleni geçeni izlemek de yer alıyordu.
Turistlerin elinden önce dondurmalarını ve pizzalarını alan Roma Belediyesi şimdi de merdivenlere oturmayı tamamen yasakladı. Yasağı delenleri 160 ile 400 euro arası para cezası bekliyor.
Roma'nın sembolik yapılarından olan merdivenlere oturup soluklanmaya niyetlenenler artık polislerin "Bayım/Bayan, ayağa kalkın" uyarısıyla karşılaşıyor.
Uyarıya kulak asmayanlar 160 euro; bir de üstüne bir şeyler yiyip içen, merdivenleri kirleten ya da uygunsuz davranışta bulunanlar ise 400 euro'ya kadar ceza alma riskine giriyor.
Roma Belediyesi'nin kararıyla artık 136 basamaklı merdivenler yalnızca inip çıkmak ya da ayakta durup fotoğraf çekmek amacıyla kullanılabilecek.
Roma Belediyesi bu yasak kararını, merdivenler anıt statüsünde olduğu için aldı. 18. yüzyılda inşa edilen İspanyol Merdivenleri 2016'da Bulgari markasının finansmanıyla restore edilerek yılların kirinden arındırılmıştı.
İspanyol Merdivenleri'nin de dahil olduğu anıtlarda bir şeyler yiyip içmek, çeşme ve havuzlara girmek de daha önce yasaklanmıştı.
İtalya'nın diğer turistik kentleri de "etrafı rahatsız edecek şekilde davranan" turistlere karşı bir dizi yasak ve kısıtlama tedbiri almıştı.
Örneğin Floransa'da da kilise ve anıtsal yapıların merdivenlerinde ve kaldırımlarda oturup yemek yemek yasak. Venedik'te de geçen ay turistik Rialto Köprüsü'nün dibinde kahve pişiren iki Almanya vatandaşına toplam 950 euro ceza verilmişti.
Oturma yasağına tepkiler: 'Faşist izler taşıyor'
Bu tür yasaklar İtalya'da genel olarak tarihsel ve kültürel mirasa saygı bağlamında değerlendirilip destek görse de İspanyol Merdivenleri'ne oturma yasağı tartışma yarattı.
Merdivenlere oturma yasağı ve bu yasağın yarattığı tartışma bugünkü İtalyan gazetelerinin birçoğunun baş sayfasında yer aldı.
Ülkenin ünlü sanat tarihçilerinden Vittorio Sgarbi, bu yasağı "Faşist izler taşıyor" diye eleştirdi.
Sgarbi, "Anıtın korunması ve mermerlerin üzerinde yemek yemenin yasaklanması elbette doğru, ama oturma yasağı gerçekten abartılı" dedi ve belediyenin bu yasağı yeniden gözden geçireceğine inandığını belirtti.
La Repubblica gazetesi, "Roma'yı bölen son yasak" başlığını attı. Gazete, bir yanda yasağı destekleyenlerin bir yanda ise bu yasaklarla kentin bir "vitrine dönüştüğü" eleştirisi yapanların olduğunu yazdı.
İspanyol Merdivenleri'nin bulunduğu bölgedeki işletmeleri bir araya getiren İspanyol Meydanı Tüccarlar Derneği Başkanı David Sermonetta gazeteye yaptığı açıklamada, "1700'lü yıllardan kalma merdivenler nihayet barbarlardan kurtuldu" diye konuştu.
Karşı tarafta görüşüne yer verilen Roma Oteller Federasyonu Başkanı Giuseppe Roscioli ise oturma yasağını abartılı bulduğunu söyleyerek "Oldu olacak merdivenleri tamamen kapatalım" dedi.
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