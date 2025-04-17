Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Kolezyum'da Göbeklitepe'ye '6 milyon'luk ilgi

        Kolezyum'da Göbeklitepe'ye '6 milyon'luk ilgi

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalya'nın başkenti Roma'nın dünyaca ünlü simge yapısı Kolezyum'daki Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi sergisinin, açıldığı günden bu yana 6 milyonu aşkın kişi tarafından ziyaret edildiğini belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 10:32 Güncelleme: 17.04.2025 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kolezyum'da Göbeklitepe'ye '6 milyon'luk ilgi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İnsanlık tarihinin izlerini Kolezyum’a taşıyan Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi” sergisi Roma’ya veda ediyor.

        Antik taşların binlerce yıllık sırlarını fısıldadığı büyülü bir buluşmaya dönüşen sergi, kapılarını 6 milyonu aşkın ziyaretçiyle kapatacak.

        İki bin yıllık tarihiyle Roma’nın simgesi olan Kolezyum’da 6 ay önce ziyaretçileriyle buluşan sergi artık son misafirlerini ağırlıyor.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 21 Nisan’da son bulacak olan serginin Kolezyum’da düzenlenen kapanış töreninde yaptığı konuşmada, Göbeklitepe’nin yalnızca bir arkeolojik yapı değil; geçmişi bugüne bağlayan yollarla geleceğin yönünü belirleyen bir medeniyet mirası olduğunu söyledi.

        REKLAM

        "GÖBEKLİTEPE'NİN TANITIMINI ÖNEMSİYORUZ"

        UNESCO Dünya Mirası olan Göbeklitepe’yi bütün hikâyesiyle açığa çıkarmaya, korumaya ve tüm dünyada tanıtmaya verdikleri önemi dile getiren Ersoy, “UNESCO Dünya Mirası olan Göbeklitepe’yi bütün hikâyesiyle açığa çıkarmayı, korumayı ve tüm dünyada tanıtmayı bu yüzden önemsiyoruz” dedi.

        Türk ve dünya arkeoloji tarihinin en kapsamlı girişimlerinden biri olan “Geleceğe Miras” projesi kapsamında Göbeklitepe ve Şanlıurfa’daki diğer Neolitik yerleşimlerin dünya Neolitik Çağ araştırmalarının merkezi haline getirildiğini vurgulayan Ersoy, “İnsanlığın ortak mirasına birlikte sahip çıkılması gerektiğine de inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

        ŞANLIURFA'DAN ROMA'YA UZANAN BİR MEDENİYET KÖPRÜSÜ

        2021 yılında başlatılan “Taş Tepeler: Büyük Dönüşümün Coğrafyası” çatısı altındaki Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırmaları Projesi kapsamında Karahantepe, Sayburç, Sefertepe, Çakmaktepe gibi alanların arkeoloji dünyasına kazandırıldığını belirten Bakan Ersoy, projenin önemli bir bileşeni olan ve bir ilk niteliği taşıyan “Dünya Neolitik Kongresi”nin 2024 yılı Kasım ayında Şanlıurfa’da, 63 ülkeden binden fazla bilim insanının katılımıyla gerçekleştiğini hatırlattı.

        REKLAM

        “Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi” sergisi de Taş Tepeler: Büyük Dönüşümün Coğrafyası Projesi'nin bir ayağıydı” diyen Ersoy, serginin 6 milyonu aşkın kişi tarafından ziyaret edilmesini, Türk ve İtalyan bilim insanlarının ortak çalışmasının kıymetli bir göstergesi olarak değerlendirdi.

        YENİ PROJELER YOLDA

        Konuşmasının sonunda İtalya ile kültürel iş birliğine verdikleri öneme değinen Ersoy, “Türkiye ve İtalya; dünyanın en görkemli imparatorluklarının varisleri, insanlık medeniyetinin sayısız mirasının emanetçisi olarak önemli sorumluluklar omuzlamaktadır” dedi.

        Ersoy, bu kapsamda, Haziran ayında Kolezyum Arkeolojik Parkı Direktörlüğü tarafından düzenlenecek “Magna Mater” sergisinde Türk müzelerinden eserlerin yer alacağını ve Roma’da Troya temalı bir sergi için İtalyan makamlarıyla çalışmalara başlandığını duyurdu.

        Bakan Ersoy, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

        “Bu vedanın yeni buluşmalara vesile olmasını diliyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Göbeklitepe
        #Roma
        #Kolezyum
        #Bakan Ersoy
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        Konutta reel düşüş 14. ayında
        Konutta reel düşüş 14. ayında
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Suriye sahasında son durum
        Suriye sahasında son durum
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Derbi için Taksim'e geldi! Sürücüyü bıçakladı!
        Derbi için Taksim'e geldi! Sürücüyü bıçakladı!
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Ünlü isimlerin gizli kalan hobileri şaşırtıyor!
        Ünlü isimlerin gizli kalan hobileri şaşırtıyor!
        Önce baba sonra oğlu... 11 yıl sonra kahreden tesadüf!
        Önce baba sonra oğlu... 11 yıl sonra kahreden tesadüf!
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        İki ay sonra son yolcuğuna uğurlandı
        İki ay sonra son yolcuğuna uğurlandı
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Netanyahu'nun tutuklama emrini uygulamayan Macaristan'a inceleme
        Netanyahu'nun tutuklama emrini uygulamayan Macaristan'a inceleme
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!
        Sosyal yardım alanlar azaldı
        Sosyal yardım alanlar azaldı
        Habertürk Anasayfa