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        Haberler Dünya Roma Belediyesi, WikiLeaks kurucusu Assange'a fahri vatandaşlık verecek

        Roma Belediyesi, WikiLeaks kurucusu Assange'a fahri vatandaşlık verecek

        İtalya'nın Roma Belediyesi, WikiLeaks kurucusu Avustralyalı Julian Assange'a "fahri vatandaşlık" verilmesini kararlaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 01:07 Güncelleme: 16.02.2024 - 01:07
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        Roma Belediyesi'nden Assange'a fahri vatandaşlık
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        İtalyan basınında yer alan haberlere göre, İngiltere'de tutuklu bulunan ve gelecek hafta ABD'ye iade davası görülecek olan Julian Assange'a, Roma fahri vatandaşlığı verilmesi önerisi, belediye meclisinde bugün yapılan oylamada 2'ye karşı 27 oyla kabul edildi.

        Assange'a fahri vatandaşlık verilmesi önerisini Ekim 2023'te gündeme getiren 5 Yıldız Hareketi'ne (M5S) mensup belediye meclis üyelerinden olan Eski Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "En nihayetinde başardık. Julian Assange'a fahri vatandaşlık verilmesi kararı onaylandı. Bu, temel hakları defalarca ihlal edilen bir insan için önemli bir sinyaldir." dedi.

        İtalya'da daha önce Napoli ve Reggio Emilia gibi farklı kentler de destek maksatlı Assange'a fahri vatandaşlık vermişti.

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        Assange'ın dava süreci

        Julian Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 28 Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayımlamıştı.

        Assange, Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'ne konulmuştu.

        Mahkeme, 50 hafta hapse mahkum edilen Assange'ın iade talebi çerçevesinde cezasını tamamladıktan sonra da tutuklu kalmasına karar vermişti.

        Yüksek Mahkeme, 10 Aralık 2021'de Assange'ın ABD'ye iade edilebileceğine hükmetmişti.

        Westminster Sulh Ceza Mahkemesinin 20 Nisan 2022'de iadeye hükmetmesiyle dönemin İçişleri Bakanı Priti Patel, 17 Haziran 2022'de Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararını imzalamıştı.

        Assange'ın avukatları da 1 Temmuz 2022'de karara ilişkin Yüksek Mahkemeye itiraz başvurusunda bulunmuştu.

        İngiltere'de tutuklu bulunan Assange'la ilgili ABD'ye iade davası 20-21 Şubat'ta görülecek.

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