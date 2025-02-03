Roma: 1 - Napoli: 1 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 23. haftasında Roma ile Napoli kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.
İtalya Serie A'nın 23. hafta maçında Roma ile Napoli karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Napoli'nin golünü 29. dakikada Leonardo Spinazzola kaydederken; Roma'nın golü ise 90+2'de Angelino'dan geldi.
Bu sonucun ardından 7 maç sonra puan kaybeden Napoli 54 puana yükseldi. 7 maçtır yenilmeyen Roma ise 31 puana ulaştı.
Ligin 24. haftasında Napoli sahasında Udinese'yi ağırlayacak. Roma ise deplasmanda Venezia'yla karşılaşacak.