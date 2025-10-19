Roma: 0 - Inter: 1 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 7. haftasında Inter, deplasmanda Roma'yı 1-0 mağlup etti. Maçın başında Ange-Yoan Bonny'nin golüyle galibiyete ulaşan Inter, puanını 15'e yükseltti. Roma ise haftayı 15 puanla tamamladı.
İtalya Serie A'nın 7. haftasında Roma ile Inter karşı karşıya geldi. Stadio Olimpico'da oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Inter oldu.
Inter'e galibiyeti getiren gol 6. dakikada Ange-Yoan Bonny'den geldi.
Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada 61 dakika forma giydi.
Bu sonuçla birlikte Inter ve Roma, ligde 15 puanda buluştu. Inter, averajla Roma'nın önüne geçti.
Serie A'nın 8. haftasında Inter, Napoli deplasmanına gidecek. Roma ise Sassuolo'nun konuğu olacak.