Rokanın faydaları nelerdir?

Turpgiller familyasının bir parçası olan Roka içerdiği A ve C vitaminleri ve mineralleri bakımından oldukça zengin bir sebzedir. Rokanın birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Faydaları bununla sınırlı değil, kilo vermede kalorisi düşük olduğu için yardımcı oluyor. İşte rokanın faydaları...

Turpgiller familyasından yaprakları sebze olarak yenen bir bitkidir. Yeşil salataların vazgeçilmez parçalarından birisidir. A ve C vitaminleri açısından oldukça zengindir.

Rokanın sağlığa faydaları nelerdir?

Rokanın içeriğinde beta keroten vardır. Bu nedenle antioksidan etkisi sayesinde, kanser, sarı nokta gibi hastalıklarının seyrinin yavaşlamasına etki etmektedir. Genel sağlık içinde mutlaka tüketilmesi gereken bir sebzedir. Kalsiyum açısından da zengin bir sebze olan roka daha az oksalat içermesi nedeniyle daha çok tercih edilir.

Folat, gebelik için gerekli olan bir bileşendir ve bebeğin nöral tüp defektleri denilen doğum kusurlarına karşı korunmaya yardım eder. Roka, folat bakımından zengin olan bir sebzedir. 100 gr roka günlük folatın % 24’ünü karşılar.

A Vitamini açısından yüksek bir orana sahip olan roka, özellikle göz sağlığı için önemlidir. A vitamini eksikliği; kornea, gece körlüğü, göz iltihabı ve göz kuruluğu oluşmasına neden olmaktadır.

C vitamini olarak yüksek değer sahibi olan roka, antioksidan açısından etki sağlayarak cilde fayda sağlar. Ayrıca diğer hastalıklara karşı da korumada etkilidir. Çok roka tüketerek bağışıklık sitemini güçlendirmelisiniz.

Roka K vitamini açısından zengin ve günlük K vitamini ihtiyacının neredeyse tamamını karşılıyor. K vitamini kemik gelişimi ve kemik sağlığı açısından faydalıdır. Roka sürekli tüketilirse K vitamini açısından beyin hücrelerinde de fayda sağlar.

Rokanın içerisinde bulunan glukozinolat bileşeni akciğer ve bağırsak kanserini önlemede etkilidir. Glukozinolatlar bakımından zengin olan roka fazla tüketiminden dolayı hiptiroid riski oluşturabilir.

Kilo verme açısından roka da hazmı kolaylaştırıcı özelliği sayesinde önem taşıyabilir. 100 gr roka da 25 kalori vardır.

Roka antik çağlarda afrodizyak olarak tüketilmiş. Günümüzde ise, afrodizyak etkisinin vücudun emilimini engel olmasından kaynaklandığı söyleniyor.

100 gram çiğ roka; 25 kalori vardır.

Vitaminleri; 2373 IU A vitamini, 15 mg C vitamini, 0.4 mg E vitamini, 109 mcg K vitamini, 0.1 mg riboflavin, 97 mcg folat, 0.1 mg B6 vitamini içermektedir.

Mineralleri; 160 mg kalsiyum, 1.5 mg demir, 47 mg magnezyum, 52 mg fosfor, 369 mg potasyum, 27 mg sodyum, 0.5 mg çinko, 0.1 mg bakır, 0.3 mg manganez, 91.7 g su 3.7 g karbonhidrat vardır.