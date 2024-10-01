BABA KABAİŞ YURT YETKİLİLERİN GEÇ HABER VERDİĞİNİ İDDİA EDİYOR

Kızının kaybolduğunu yurt yetkililerinin kendilerine geç haber verdiğini öne süren Nizamettin Kabaiş;

"Aradan 18 saat geçmiş sonra bizi aradılar. Kızım cuma günü akşam saat 18.30 sıralarında kaldığı yurtta yemek yedikten sonra çıkmış. O sırada annesiyle konuşmuş. Annesine demiş ki, ‘Markete gidip hazır kahve alacağım.’ Annesi de ona, ‘Al hemen yurda geri dön, geç kalma.’ O da ‘Tamam’ demiş. Daha sonra arkadaşı ona mesaj atmış, mesaja da bakmamış. Annesi aramış, telefonu çalmış ama cevap vermemiş. Kımızın kaybolduğu ile ilgili ertesi gün saat 11.45'te beni aradılar. O gece bana haber vermediler. Çocuk yurda gelmemişse neden bana haber vermediler? Ben onlardan şikayetçiyim. Beni aradıklarında kızımın gelmediğini bana söylediler, ben de bana niye bu kadar geç haber verdiniz diye sordum. Telefon, kulaklık, su ve keki sahilin kenarında arkadaşları bulmuş. Yurttan çıktıktan sonra sahile kadar gelmiş. Oradan da kameranın görüş alanından çıkıyor. Cep telefonu, kulaklık, su ve kek bırakmış orda. Burası da güvenlik kamerasının görmediği bir yer" dedi.