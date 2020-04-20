20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Röfle genellikle kuaför salonlarında uygulanan bir işlemdir. Röfle saç renginin bir kaç ton açık rengini saç aralarına dağıtılarak düzgün bir şekilde renginin açılması işlemidir. Bu işlemde belli kimyasal içerikler kullanılır ve saçın renginin açılması sağlanır. Saçların durumunu iyi bilmek ve kendi başınıza röfle yapmak açıkçası pek sağlıklı değildir. Piyasa da bir sürü röfle yapmak üzere hazırlanmış kombin boya setleri mevcuttur. Ancak bunların uygulanması ten için ne gibi zarar oluşturabilir ya da saçınıza uygun mudur bilinmediği için dikkatli olmak da fayda vardır.
RÖFLE NASIL YAPILIR?
Daha sonra bu uygulamalar sonucunda oluşabilecek zararlar sizi oldukça fazla üzecektir. Yani tedbirli olmak gerekir. İlla ki; ben kendim yapmak istiyorum diyorsanız en az kimyasal madde içeren boya setlerini ve iyi bir markadan olanını tercih etmeniz yarar getirecektir.
Bu setlerin içerisinde bulunan açıcı maddeler ile saçlar açılır eğer uzun bir saça sahipseniz saçlara ara ara ayırıp bir tutam alınarak bu işlem uygulanır ve bir alimünyum ile sarılarak bu şekilde tamamlanır. Zaten setlerin içerisinde uygulama kılavuzları mevcuttur oradan da faydalanmanız mümkündür.
Eğer yaz mevsiminde bu tarz bir uygulama yapmak isterseniz ara ara saçlarınıza limon suyu sürerek açılmasını sağlayabilirsiniz. Tabi sonrasında güneşte bekletmek gereklidir.
Uzun sözün kısası röfle uzman ellerde uygulanırsa daha iyi sonuçlar alınacaktır. Karar vermeden ve uygulama yapmadan önce iyice emin olmanız; sonradan pişmanlık duymamanız için önemlidir.
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