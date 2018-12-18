Yaklaşık 30 yıldır onkolog olarak doktorluk yapan Tayfun Hancılar, üniversite yıllarından bu yana profesyonel olarak müzikle de uğraşıyor.

Tayfun Hancılar, sözü ve müziği kendisine ait olan ‘Engel Olamam’ adlı teklisinin ardından, uzun süredir okumayı istediği Barış Manço'nun ölümsüz eseri ‘Can Bedenden Çıkmayınca’şarkısını alarak Anadolu rock tarzında yeniden seslendirdi.

‘Can Bedenden Çıkmayınca’ eserine farklı bir yorum katan başhekim, "En çok istediğim şeylerden biri de Cem Karaca ya da Barış Manço şarkılarından birini alıp seslendirmekti ve nihayet bu isteğim gerçek oldu. Barış Manço hatırası için muhteşem bir klip çektik süper bir ekiple çalıştık" dedi.