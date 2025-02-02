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        Haberler Bilgi Gündem ROBLOX SON DURUM | Roblox açılacak mı, ne zaman? 2 Şubat Roblox erişim engeli kalktı mı?

        Roblox ne zaman açılacak? Roblox erişim engeli kalktı mı, son durum ne?

        Türkiye'deki çevrimiçi oyun dünyasında popülerliği hızla artan Roblox, Ağustos 2024'ten bu yana kullanıcıların erişimine kapanmış durumda. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından getirilen erişim engeli, oyunseverler arasında merak uyandırırken, platformun yeniden erişime açılıp açılmayacağına dair belirsizlik sürüyor. Peki, Roblox tekrar erişime açılacak mı, yoksa yasak kalıcı mı olacak? İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2025 - 21:19 Güncelleme: 02.02.2025 - 21:19
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        • 1

          Popüler oyun platformu Roblox’un Türkiye’de erişime engellenmesi, oyunseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. 7 Ağustos 2024 itibarıyla uygulanan erişim engel hakkında sorgulamalar artarken, BTK’nın kararı sonrası herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Oyuncular, "Roblox tekrar ne zaman erişime açılacak?" sorusunun yanıtını merakla bekliyor. Roblox kullanıcıları, çözüm için gözlerini yetkililere çevirmiş durumda. Peki, Roblox erişim engeli kalktı mı, son durum ne? İşte detaylar...

        • 2

          ROBLOX ERİŞİM ENGELİ SON DURUM NEDİR?

          Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu şunları söyledi:

          "(Discord Roblox) Onlar tam sosyal medya platformu değil. Bir çocuğun oynaması gereken faydalı oyunları engelleyelim değil ama daha çok sosyal medya kullanımı noktasında olacak. Yani orada bir kere çocuklar bir hesap açamayacaklar. Mesela bazı ülkelerde anne baba izni isteniyor, biz onu çok düşünmüyoruz.16 yaşın altındaki çocuklarımız sosyal medyaya girmesin istiyoruz. Oyun platformunun Türkiye'de temsilcisi yoktu, bizim onlara mahkeme kararlarıyla yaptığımız yaptırım sonucu bizle iletişime geçtiler. Eğer bir platformda faydalı içerikler de varsa zararlarını çıkarsınlar faydalılarıyla biz devam edebiliriz diye düşünüyoruz. Bir görüşme trafiği yürütülüyor eğer o anlamda doğru yere gelirsek onların tekrar hukuki süreç sonucunda açılması söz konusu olabilecek."

          Konuya ilişkin geçtiğimiz Aralık ayı içerisinde açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu kendisine Roblox ve Discord açılacak mı sorusuna şu yanıtı vermişti;

          "Esasında ikisi de bizimle iletişim halinde. Mahkeme kararlarıyla kapatılmış. Oradaki bizim BTK'nın yetkisinde olan konular değil. Onun dışında mahkeme kararıyla kapatıldığı için yeniden açılması için mahkeme kararı gerekli. Bizim ile iletişim halindeler Türkiye'de temsilcilikleri olmadığı halde çünkü bizim için öyle bir kanuni bir zorunluluk yok. Mahkemenin kapattığı gerekçeleri düzeltme konusunda gayretleri var o bittiği zaman tekrar mahkemeye müracaat ettiklerinde açılmaları mümkün olabilecek" ifadelerine yer verdi.

        • 3

          ROBLOX NE ZAMAN KAPATILDI?

          Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı 7 Ağustos 2024 tarihli karar ile popüler oyun platformu için erişim engeli getirilmişti.

        • 4

          ROBLOX NEDEN KAPANDI?

          Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu 1 Ağustos tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne Roblox isimli oyun platformu için erişimin engellenmesi talebinde bulundu.

        • 5

          Savcılık siteye ait 5 bağlantı uzantısına da talebinde yer vererek, "URL adreslerinin çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması" ifadelerini kullandı. Talebi değerlendiren Adana 6. Sulh Ceza Hakimligi aynı gün erişimin engellenmesine karar verdi.

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