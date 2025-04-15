Bakan Uraloğlu'ndan açıklama geldi! Roblox ne zaman açılacak?
Türkiye'de 15 milyondan fazla kullanıcısı bulunan çevrimiçi oyun platformu Roblox'a 7 Ağustos tarihinden itibaren erişim sağlanamıyor. Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle kapatılan Roblox'a ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan kritik bir açıklama geldi. Yapılan son dakika açıklaması, "Roblox ne zaman açılacak?" sorusunu gündeme taşıdı. İşte Roblox erişim engelinde son durum...
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Türkiye'de erişime kapalı olan çevrim içi oyun platformu Roblox'un açılmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, "Discord ve Roblox ile görüşmeler devam ediyor, belirli içeriklerin çıkarılıp düzenlenmesi noktasında bir adım atıldı ama nihayete varmadı, nihayete erdiğinde tekrar aynı hukuki süreçle bunların açılması söz konusu olacak." ifadelerini kullandı. Peki, Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı, neden yasaklandı?" İşte detaylar...
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ROBLOX NE ZAMAN KAPATILDI?
Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı 7 Ağustos 2024 tarihli karar ile popüler oyun platformu için erişim engeli getirilmişti.
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ROBLOX NEDEN KAPANDI?
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu 1 Ağustos tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne Roblox isimli oyun platformu için erişimin engellenmesi talebinde bulundu.
Savcılık siteye ait 5 bağlantı uzantısına da talebinde yer vererek, "URL adreslerinin çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması" ifadelerini kullandı. Talebi değerlendiren Adana 6. Sulh Ceza Hakimligi aynı gün erişimin engellenmesine karar verdi.
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ROBLOX AÇILACAK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?
Türkiye'de erişime kapalı olan çevrim içi oyun platformu Roblox'a ilişkin Uraloğlu, gençlerle temas ettiklerinde, ülke ziyaretlerinde ve Ramazan Bayramı'nda bu konuya ilişkin sorularla karşılaştıklarını söyledi.
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Bakan Uraloğlu, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora ve kızının, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaretinde de konunun gündeme geldiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Orada bizim, doğrudan Bakanlık ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak kendi yetkimizde olan bir durum değil, hukuki bir süreç sonucunda erişim engeli getirilmişti. Discord ve Roblox ile görüşmeler devam ediyor, belirli içeriklerin çıkarılıp düzenlenmesi noktasında bir adım atıldı ama nihayete varmadı, nihayete erdiğinde tekrar aynı hukuki süreçle bunların açılması söz konusu olacak. Süreci ve kamuoyunda bu anlamda gelen talepleri takip ediyoruz. Umuyorum kısa zamanda o içerikleri çıkarırlar, biz de gereken işlemi yaparız." ifadelerini kullandı