Baraj gölü ortasındaki adayı ilk gördüğünde kurak olduğunu belirten Abay, "Burada bir tane ağaç bile yoktu. Tek başıma adaya 4 bin ağaç diktim ve bu duruma getirdim. Adada günüm çok iyi geçiyor ve sürekli çalışıyorum. Ağaca baktığımdan dolayı çok mutluyum. Tabii ben ağaçlara bakınca ağaçlar da bana bakıyor. Ben onlarla konuşuyorum" dedi.