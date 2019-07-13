Robinson Crusoe ve Cuma filmi oyuncuları kimler? Robinson Crusoe ve Cuma filmi konusu ve nerede çekildi? Sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. Dizilerin yaz sezonuna girmesi ile birlikte kanallar yerli ve yabancı filmleri seyircisi ile buluşturmaya devam ediyor. Kanal D'de bu akşam başrolünü Serhat Kılıç, John Mathero Nyambi ve Beyti Engin'in aldığı Robinson Crusoe ve Cuma filmi var...

ROBİNSON CRUSOE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Gürcan Yurt'un yaptığı, Robinson Crusoe & Cuma filmi oyuncular şöyle;

Serhat Mustafa Kılı.: Robinson Crusoe

Johne Nymabi: Cuma

Beyti Engin: Viktır

Damla Debre

Ebru Yücel

Emre Karayel

Devin Özgür Çınar

Hakan Bulur

ROBİNSON CRUSOE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Issız adaya düşüşünün 15. yılını kutlayan Robinson Crusoe ve Cuma'nın yalnızlığı ve sıkıntıları tavana vurmuşken, ada sahiline yanaşan bir gemi tüm rutinlerini bozar! Viktor ismindeki bu yabancı gemisine doldurduğu hayvanlarla ve biri evlatlık diğeri öz iki kızıyla, yozlaşan dünyadan kaçmak için ikilinin adasını seçer! Robinson ve Cuma konuklarını seve seve adaya kabul ederken, tek düze hayatları da oldukça renklenecektir!

17 yıllık mizah serisi olan Robinson Crusoe & Cuma'dan uyarlanan filmin yönetmeni ve senaristi de karikatürist Gürcan Yurt. Başrollerinde Serhat Kılıç, John Nyambi, Beyti Engin gibi oyuncuların olduğu film ikilinin hikayesini sinemaya taşıyan ilk yapım.

ROBİNSON CRUSOE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Robinson Crusoe ve Cuma filminin çekimleri Küba'da gerçekleşmiştir.