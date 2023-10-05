Robert Lewandowski'den Barcelona'ya kötü haber!

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Barcelona'nın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile oynadığı mücadelede Polonya futbolcu Robert Lewandowski, 34. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı. İspanyol ekibi, resmi internet sitesinden Lewandowski'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. 35 yaşındaki futbolcunun sol ayak bileğinden sakatlık yaşadığı ve belirsiz bir süre sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Deneyimli futbolcu, bu sezon oynadığı 10 karşılaşmada 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.