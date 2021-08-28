Robert F. Kennedy suikast davasında karar

77 yaşındaki Sirhan Sirhan 1968'de Los Angeles'ta Robert Francis Kennedy'yi öldürmekten suçlu bulunmuştu. Hakkında cuma günü verilen şartlı tahliye kararı Sirhan için büyük bir zafer görünse de kararın hâlâ daha fazla incelemeye ve nihai onayına tabi olduğu biliniyor.
Guardian'ın aktardığı haberde, iki kişilik heyetin aldığı bu kararın 90 gün boyunca, California Şartlı Tahliye Kurulu olarak bilinen (CDRC) tarafından inceleneceği bildirildi. Eyalet valisinin ise karara 30 gün boyunca kabul ve ret ya da kararın iptal edilip edilmeyeceğine dair karar vermek için süresi olacak.
1968'de babası öldürüldüğünde henüz yürümeye başlayan bir çocuk olan Douglas Kennedy ise Sirhan'ın vicdan azabından dolayı ağladığını ve eğer Sirhan başkaları için bir tehdit değilse serbest bırakılması gerektiğini söyledi.
Douglas Kennedy babasını öldüren Sirhan’ın adından hep korkarak yaşadığını ancak bugün onu ‘‘sevgiye ve şefkate layık’’ bir insan olarak gördüğünü söyledi.
Şartlı Tahliye Kurulu başındaki isim Robert Barton, sanal olarak yapılan yargılamanın başlangıcında, Kennedy ailesinin bazı üyelerinin, Los Angeles Polis Teşkilatı olmak üzere, halkın da Sirhan'ın serbest bırakılmasına karşı dilekçeler sunduğunu söyledi.
Ürdünlü Filistinli Hristiyan olan Sirhan’a yargılama sırasında Orta Doğu meselelerine nasıl baktığına ilişkin sorular soruldu. Sirhan’ın özellikle Kennedy’in İsrail’e verdiği desteğe yönelik karşıt tutumu olduğu biliniyor.
Robert F. Kennedy’nin ölümüne yol açan Sirhan ise, Orta Doğu meselelerine katılmak için ‘‘çok yaşlı olduğunu’’ söyledi.
Saldırıda Robert F. Kennedy ile birlikte yaralanan Paul Schrade, Sirhan’ın serbest bırakılmasından yana konuştu. 1972’de ölüm cezasına çarptırılan Sirhan, California Yüksek Mahkemesinin 1972’de ölüm cezasını yasaklamasıyla, hüküm hapis cezasına çevrilmişti.
ROBERT F. KENNEDY KİMDİR?
ABD'nin eski devlet başkanı olan ağabeyi John F. Kennedy gibi suikast sonucu hayatını kaybeden New York Senatörü Robert F. Kennedy, ABD’nin Demokrat bir başkan adayıydı. 6 Haziran 1968’de Los Angelas Ambassador Otel’de suikast sonucu öldürüldü.
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