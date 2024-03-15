Robert Downey Jr. ile eşinin 18 yıllık evliliğinin sırrı: İki hafta kuralı

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Hollywood'un 'Demir Adam'ı Robert Downey Jr, eşi Susan Downey ile 18 yıldır mutlu bir evlilik sürdürüyor. 50 yaşındaki Susan Downey, verdiği röportajda evliliklerinin sırrını anlatırken; "İki hafta kuralımız var. Bu genelde bize çok uzun geliyor. Birbirimizi ve ailemizi bir arada görmeden iki haftadan fazla uzak kalmıyoruz" dedi.

Robert Downey Jr. ile yapımcı eşinin 12 yaşında Exton adında bir oğlu ve 9 yaşında Avri adında bir kızı var. 58 yaşındaki Downey Jr'ın önceki eşi, şarkıcı Deborah Falconer'den 30 yaşında Indio adında bir oğlu daha bulunuyor. REKLAM

"Temel iki hafta kuralına uyuyorsunuz ve sonra çok ileriyi düşünmüyorsunuz. Çünkü yaptığımız şeylerin çoğu garip bir şekilde tahmin edilemez. Asla bilemezsiniz" diyen Susan Downey; "Biri hastalanabilir ya da bir kapanma olabilir, şu ya da bu... Yani sadece bazı temel şeylere sahip olmanız gerekiyor ve sonra geri kalanıyla birlikte akışına bırakmaya istekli olmalısınız" ifadesini kullandı.

Downey çifti yoğun bir ödül sezonu geçirdi. Robert Downey Jr. 'Oppenheimer' filmindeki performansıyla BAFTA, Altın Küre, Critics’ Choice (Eleştirmenlerin Seçimi) ve SAG ödüllerinin ardından Oscar heykelciğini de kaldırdı. Tüm ödül konuşmalarında eşi Susan'a teşekkür eden oyuncu, Oscar törenindeki esprili konuşmasında, "Veteriner hekimime, yani eşim Susan Downey'e teşekkür ederim. Beni hırlayan, kurtarılacak bir hayvan olarak buldu ve severek hayata döndürdü. İşte bu sayede buradayım" dedi.

Downey çifti, 2003'te 'Gothika' filminin setinde tanışmıştı. Susan Downey, o dönem filmin yapımcısı olarak çalışıyordu. Robert Jr, tanışmalarından üç ay sonra Susan'a evlenme teklif etmiş ve ikili 2005'te evlenmişti.