Beyaz Saray'daki davette; Robert De Niro siyah bir smokin giyerken, Tiffany Chen ise beyaz bir elbise tercih etti. Davete Apple CEO'su Tim Cook, NASA yöneticisi Bill Nelson ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos gibi dünyanın önde gelen politikacıları ve iş insanları da katıldı.