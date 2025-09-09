Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Fotoğraf 'Robert Capa | Gerçek En İyi Fotoğraftır' sergisi Ara Güler Müzesi'nde

        'Robert Capa | Gerçek En İyi Fotoğraftır' sergisi Ara Güler Müzesi'nde

        20. yüzyılın en önemli foto muhabirlerinden Robert Capa'nın Türkiye'de bugüne dek yapılmış en geniş kapsamlı seçkisinden oluşan "Robert Capa | Gerçek En İyi Fotoğraftır" isimli sergisi 12 Eylül'de Ara Güler Müzesi'nde açılıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 17:25 Güncelleme: 09.09.2025 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ara Güler Müzesi'nden yeni sergi: 'Gerçek En İyi Fotoğraftır'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ara Güler Müzesi’nin Robert Capa Contemporary Photography Center iş birliği ve İstanbul Macar Kültür Enstitüsü’nün değerli destekleri ile hazırladığı, 20. yüzyılın en önemli foto muhabirlerinden Robert Capa’nın Türkiye’de bugüne dek yapılmış en geniş kapsamlı seçkisinden oluşan “Robert Capa | Gerçek En İyi Fotoğraftır” isimli sergisi 12 Eylül’de sanatseverlerle buluşacak.

        2024 yılında Budapeşte, Capa Center’da açılan ve büyük ilgi gören “Ara Güler: On Life” sergisinin ardından iki önemli fotoğraf müzesi arasındaki iş birliğinin devamı niteliğindeki sergi adını Capa’nın yalın, direkt ve gerçekliğe dayalı fotoğraf felsefesini yansıtan bir sözünden alıyor. Sergide, Capa’nın meşhur kareleri yanı sıra 1946 yılında Türkiye’de çektiği 37 karelik özel bir seçkiye de yer veriliyor.

        REKLAM

        Gerçek En İyi Fotoğraftır sergisi, Capa’nın 1932 yılında bir foto muhabiri olarak ilk profesyonel işi olan, Leon Trotsky’nin Kopenhag’da yaptığı konuşmayı belgelediği karesi ile başlayarak, 1954 yılındaki trajik ve erken ölümünün hemen öncesinde Hindiçin’de çektiği son fotoğraflar ile tamamlanan kapsamlı bir seçki sunuyor. Tarihi açıdan büyük önem taşıyan bir görsel arşiv niteliğindeki bu fotoğraflar bir bütün olarak bakıldığında Capa’nın görsel anlatım ustalığını göstermekle birlikte Endre Friedmann’dan Robert Capa’ya bir fotoğrafçı ve bir personanın doğuşu ve gelişimini gözler önüne seriyor.

        Sergide ayrıca, Robert Capa'nın günümüzden seksen yıl önce, 1946’da Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında çektiği fotoğraflardan oluşan 37 adet gümüş jelatin baskıya ayrılmış özel bir bölüm yer alıyor. March of Time haber filmi serisi için Türkiye’yi tanıtan bir belgesel film yönetmekle görevlendirilen Capa’nın ziyareti boyunca, İstanbul'un günlük yaşamından Ankara'nın Modern mimarisine, kırsal manzaralardan portrelere uzanan çeşitli konuları fotoğrafladığı anlar izleyiciyle buluşuyor.

        Ara Güler Müzesi’nin yeni sergisi, 12 Eylül 2025 – 22 Mart 2026 tarihleri arasında, pazartesi günleri hariç Salı-Cumartesi 10.00-18.00, pazar günleri ise 12.00-18.00 saatlerinde Yapı Kredi bomontiada’da ziyaretçilerini bekliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ara güler müzesi
        #Robert Capa
        #fotoğraf
        #sergi
        #Ara Güler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den Katar'daki Hamas yetkililerine saldırı
        İsrail'den Katar'daki Hamas yetkililerine saldırı
        CHP'nin İstanbul'da hareketli günü! Adres Taksim...
        CHP'nin İstanbul'da hareketli günü! Adres Taksim...
        Kayınbabası boğazından bıçakladı!
        Kayınbabası boğazından bıçakladı!
        Prensip anlaşmasına varıldı!
        Prensip anlaşmasına varıldı!
        Manifest hakkında karar
        Manifest hakkında karar
        Karısını ve kayınvalidesini öldürüp, baldızını ağır yaraladı!
        Karısını ve kayınvalidesini öldürüp, baldızını ağır yaraladı!
        57 kez bıçaklandı! "Beni kurtarın" diye bağırdı!
        57 kez bıçaklandı! "Beni kurtarın" diye bağırdı!
        "Dezenflasyon süreci sanayide büyük yara izi bıraktı"
        "Dezenflasyon süreci sanayide büyük yara izi bıraktı"
        CHP: İhtimaller ve senaryolar!
        CHP: İhtimaller ve senaryolar!
        Bakanlık açıklama yaptı
        Bakanlık açıklama yaptı
        Galatasaray'dan Osimhen için sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan Osimhen için sakatlık açıklaması!
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        F.Bahçe'de adım adım Tedesco dönemi!
        F.Bahçe'de adım adım Tedesco dönemi!
        12 Dev Adam yarı final için sahada!
        12 Dev Adam yarı final için sahada!
        Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor
        Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor
        İki lider gitti iki lider geldi!
        İki lider gitti iki lider geldi!
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        Habertürk Anasayfa