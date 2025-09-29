Habertürk
        Robbie Williams'ın ekibinden rüşvet

        Robbie Williams'ın ekibinden rüşvet

        Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da dün konser veren İngiliz şarkıcı Robbie Williams'ın ekibinden rüşvet alan iki trafik polisinin gözaltına alındığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        29.09.2025 - 14:02
        Sofya'da rüşvet gözaltısı
        Bulgaristan'da, dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams'ın ekibinden rüşvet alan iki trafik polisi gözaltına alındı. Başbakan Yardımcısı, Ulaştırma ve İletişim Bakanı Grozdan Karadzhov, basına yaptığı açıklamada, Williams’ın konseri için ekipman taşıyan 4 kamyonun Sofya girişinde durduran iki Bulgar polisinin şoförlerden rüşvet aldığını açıkladı.

        Şoförlerin suç duyurusunda bulunmaları üzerine, iki polis hakkında derhal disiplin işleminin başlatıldığını ve işlerine son verilip gözaltına alındıklarını anlatan Grozdan Karadzhov, şöyle konuştu: Karayolları İdaresi, İçişleri Bakanlığı ve diğer ilgili makamlar, yolsuzluk yapan çalışanların tespit edilmesi ve gözaltına alınması konusunda tam işbirliği yaptı. Gerekli önlemler alındı. Yolsuzluk girişimlerine karşı tavizimiz olmaz.

        Robbie Williams, dün Sofya’da 40 bin kişinin izlediği konser verdi.
        Robbie Williams, dün Sofya’da 40 bin kişinin izlediği konser verdi.

        Bulgar Devlet Televizyonu (BNT), iki polis memurunun iki İngiliz şoförden 100'e Euro, Hollandalı şoförden ise 300 Euro rüşvet aldıklarını duyurdu.

        #Robbie Williams

