Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünyadan Rob Laakso kansere yenik düştü - Magazin haberleri

Rob Laakso kansere yenik düştü

'Kurt Vile and The Violators' adlı müzik grubunun gitaristi Rob Laakso, 44 yaşında kansere yenildi

Giriş: 06.05.2023 - 16:15 | Güncelleme: ABONE OL
Rob Laakso kansere yenik düştü - Magazin haberleri
Kansere yenik düştü
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

ABD'li müzisyen ve plak yapımcısı Rob Laakso'dan acı haber geldi. Bir süredir kanser sebebiyle tedavi gören Laakso, hayata veda etti. 'Kurt Vile and The Violators' grubu üyelerinden Rob Laakso'nun 44 yaşında vefat ettiği açıklandı.

ROB LAAKSO HAKKINDA

'Kurt Vile and The Violators' grububunun gitaristi ve önemli isimlerinden olan Rob Laakso, 2013'te 'The Violators'a Adam Granduciel'in yerine katılmıştı.

Özellikle 2013'teki 'Wakin on a Pretty Daze', 2015'teki 'B'lieve I'm Goin Down', 2018'deki 'Bottle It In' ve 2022'deki 'Watch My Moves' albümlerinde dikkat çekmişti.

Fotoğraf: Instagram

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
"Türk milletine bir seçenek sunduk"
İstanbul'da bugün kapalı yollar
İstanbul'da bugün kapalı yollar
Doğum gününde annesinden hayat veren hediye
Doğum gününde annesinden hayat veren hediye
Galler Prensesi Kate Middleton taç giyme töreninde Diana'yı unutmadı
Galler Prensesi Kate Middleton taç giyme töreninde Diana'yı unutmadı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.