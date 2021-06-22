RİZE NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?
Karadeniz Bölgesi'nin Doğu Karadeniz bölümünde yer alan bir şehirdir. Tarihi Pontus bölgesinin doğusunda kalan Rize, Osmanlı döneminde Lazistan Sancağı'nda yer almıştır. Günümüzde Türkiye'ye bağlıdır.
Doğuda Çayeli ve Güneysu ile, güneyde İkizdere, batıda Derepazarı ve Kalkandere, kuzeyde Karadeniz ile çevrilidir. Şehrin nüfusu 2009 yılına göre 96.503'tir. 1927'de 14.000 olan nüfusu 1990'da 52.743'e, 2000'de 78.144'e, 2007'de 94.800'e çıkmıştır. 2020 verilerine göre ise nüfus 348.608'dir.
RİZE'NİN KAÇ İLÇESİ VARDIR?
Rize (il merkezi)
Ardeşen
Çamlıhemşin
Çayeli
Derepazarı
Fındıklı
Güneysu
Hemşin
İkizdere
İyidere
Kalkandere
Pazar
RİZE'DE GEZİLECEK YERLER NELERDİR?
Kaçkar Dağı
Fırtına Deresi
Ayder Yaylası
Pokut Yaylası
Palovit Şelalesi
Rize Kalesi
Gito Yaylası
Ağaran Şelalesi
Handüzü Tatil Köyü Rize Bungolova Dağevi
RİZE'DE YÖRESEL YEMEKLER NELERDİR?
Muhlama
Etli Kuru fasülye
Rize Kavurması
Saç Kavurma
Rize Pidesi
Pepeçura
Laz Böreği
Sütlaç
Pekmezli Kabak Tatlısı
Enişte Lokumu
Hamsili Pilav
Mısır Ekmeği
Pazı Tavalısı
Hamsi Kolu
Hamsi Çığırtası
Kara Lahana Çorbası
Rize Simidi
Rize Çayı
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