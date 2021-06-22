RİZE NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Karadeniz Bölgesi'nin Doğu Karadeniz bölümünde yer alan bir şehirdir. Tarihi Pontus bölgesinin doğusunda kalan Rize, Osmanlı döneminde Lazistan Sancağı'nda yer almıştır. Günümüzde Türkiye'ye bağlıdır.

Doğuda Çayeli ve Güneysu ile, güneyde İkizdere, batıda Derepazarı ve Kalkandere, kuzeyde Karadeniz ile çevrilidir. Şehrin nüfusu 2009 yılına göre 96.503'tir. 1927'de 14.000 olan nüfusu 1990'da 52.743'e, 2000'de 78.144'e, 2007'de 94.800'e çıkmıştır. 2020 verilerine göre ise nüfus 348.608'dir.

RİZE'NİN KAÇ İLÇESİ VARDIR?

Rize (il merkezi)

Ardeşen

Çamlıhemşin

Çayeli

Derepazarı

Fındıklı

Güneysu

Hemşin

İkizdere

İyidere

Kalkandere

Pazar

RİZE'DE GEZİLECEK YERLER NELERDİR?

Kaçkar Dağı

Fırtına Deresi

Ayder Yaylası

Pokut Yaylası

Palovit Şelalesi

Rize Kalesi

Gito Yaylası

Ağaran Şelalesi

Handüzü Tatil Köyü Rize Bungolova Dağevi

RİZE'DE YÖRESEL YEMEKLER NELERDİR?

Muhlama

Etli Kuru fasülye

Rize Kavurması

Saç Kavurma

Rize Pidesi

Pepeçura

Laz Böreği

Sütlaç

Pekmezli Kabak Tatlısı

Enişte Lokumu

Hamsili Pilav

Mısır Ekmeği

Pazı Tavalısı

Hamsi Kolu

Hamsi Çığırtası

Kara Lahana Çorbası

Rize Simidi

Rize Çayı

