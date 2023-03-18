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Rize'de yangın çıkan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yangın çıkan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

Giriş: 18.03.2023 - 23:11 | Güncelleme: ABONE OL
Rize'de yangın çıkan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
AA

İlçeye bağlı Dikkaya köyünde Ömer Faruk ve Hasan Kesici'ye ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Çamlıhemşin ve Kaçkar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri adrese gitti. Kısa sürede büyüyen yangın bir diğer evin çatısına sıçradı.

Ekipler ve vatandaşlar önce çatıdaki yangını söndürdü, ardından evdeki yangına müdahale etti.

Söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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